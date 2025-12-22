Укр Рус Eng

В Дании отреагировали на назначение спецпосланника США в Гренландии

Новости — Понедельник, 22 декабря 2025, 10:35 — Иванна Костина

В Дании призвали США уважать их территориальную целостность после решения президента Дональда Трампа о назначении спецпосланника в Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Решение Трампа назначить губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии свидетельствует о неизменном интересе Америки к арктическому острову, заявил в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

"Это назначение подтверждает неизменный интерес Америки к Гренландии. Однако мы настаиваем, что все, включая США, должны проявлять уважение к территориальной целостности Королевства Дания", – заявил Расмуссен.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил, что назначает губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии.

Напомним, с момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается, и что он сам будет решать свое будущее.

Недавно служба военной разведки Дании впервые охарактеризовала США как потенциальную угрозу безопасности, ссылаясь на политику администрации Трампа.

