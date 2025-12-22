Грецькі фермери продовжують протести вже четвертий тиждень

Грецькі фермери, які протестують проти затримки виплат субсидій ЄС, продовжили свої протестні заходи четвертий тиждень поспіль у понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У центральній Греції фермери на блокпосту Нікайя поблизу Лариси планують перейти до тунельного комплексу Темпе на шосе Афіни-Салоніки, де з 11:30 протягом п'яти годин блокуватимуть рух вантажівок. Легкові автомобілі та автобуси зможуть проїжджати.

Протестувальники пообіцяли забезпечити безперебійний рух для святкових мандрівників, переставивши свої трактори на перехресті Нікайя, щоб мінімізувати перешкоди для легкових автомобілів.

У західній Фессалії фермери в Кардіці заявили, що з вівторка залишать відкритою одну смугу в кожному напрямку на трасі E-65, щоб полегшити пересування під час свят.

Влада очікує, що після святкових канікул блокування відновляться, оскільки фермери не виявляють готовності до компромісу, відхиляючи пропозиції прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса про переговори.

Грецькі фермери протестують через затримки з виплатами державної допомоги.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила цього року, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.