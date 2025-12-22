Греческие фермеры продолжают протесты уже четвертую неделю

Греческие фермеры, протестующие против задержки выплат субсидий ЕС, продолжили свои протестные мероприятия четвертую неделю подряд в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В центральной Греции фермеры на блокпосту Никайя вблизи Ларисы планируют перейти к туннельному комплексу Темпе на шоссе Афины-Салоники, где с 11:30 в течение пяти часов будут блокировать движение грузовиков. Легковые автомобили и автобусы смогут проезжать.

Протестующие пообещали обеспечить бесперебойное движение для праздничных путешественников, переставив свои тракторы на перекрестке Никайя, чтобы минимизировать препятствия для легковых автомобилей.

В западной Фессалии фермеры в Кардике заявили, что со вторника оставят открытой одну полосу в каждом направлении на трассе E-65, чтобы облегчить передвижение во время праздников.

Власти ожидают, что после праздничных каникул блокировки возобновятся, поскольку фермеры не проявляют готовности к компромиссу, отклоняя предложения премьер-министра Кириакоса Мицотакиса о переговорах.

Греческие фермеры протестуют из-за задержек с выплатами государственной помощи.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила в этом году, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры, с помощью чиновников, присваивали средства ЕС.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 миллиарда евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.