Як Фіцо атакував антикорупційний орган у Словаччині і отримав спротив

У Словаччині уряд Роберта Фіцо запустив реформу, яка фактично ліквідовує Управління захисту викривачів (ÚOO) та замінює його новою структурою, де керівництво призначатиме уряд.

Такий крок подається словацьким урядом як "оптимізація" та "кращий захист жертв злочинів".

Проте опозиція та експерти попереджають, що наслідком цієї реформи стане розвал багатьох гучних справ та неможливість ефективно розслідувати нові.

Законодавство про захист викривачів у Словаччині працює з 2014 року.

Законодавство про захист викривачів у Словаччині працює з 2014 року. Модель органу із захисту викривачів закладено законом 2019 року, проте відповідне Управління (ÚOO) запрацювало лише у 2021 році.

Після імплементації Директиви ЄС 2019/1937 про захист викривачів, які повідомляють про порушення законодавства ЄС, оновлений у 2023 році закон передбачає широкий перелік прав викривачів, реальні заходи їхнього захисту та покладає тягар доказування на роботодавця.

Право на захист мають особи, які повідомили про порушення законодавства ЄС, а також ті, хто повідомляє про порушення, які становлять суспільний інтерес, або про неетичну поведінку на роботі.

За даними Міжнародної мережі викривачів (WIN), обізнаність в країні щодо Управління захисту викривачів зросла з 11% (2022 рік) до 28% (2025 рік), а готовність повідомляти – з 61% до 71%.

Навіщо в уряді Фіцо вирішили змінювати цю працюючу систему?

Офіційна версія – необхідність врегулювати питання захисту жертв злочинів, а також надати роботодавцям можливості оскаржувати рішення щодо захисту викривачів.

Неофіційна версія – помста та звільнення Зузани Длугошової з посади очільниці Управління захисту викривачів. І ця версія має підтвердження!

Раніше міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток звільнив слідчих, які розслідували справи, пов’язані зі зв’язками прем’єра Роберта Фіцо. Постраждалі поліцейські мали статус викривачів та отримали захист від Спеціальної прокуратури, але їх звільнили без попередньої консультації з Управлінням захисту викривачів.

Управління під керівництвом Зузани Длугошової у 2024–2025 роках тричі штрафувало Міністерство внутрішніх справ на загальну суму 114 тисяч євро за порушення прав викривачів.

Декілька елементів законопроекту викликали занепокоєння Єврокомісії – з точки зору законодавства ЄС.

Експертне середовище також однозначне у критичних оцінках запропонованих словацьким урядом змін.

На тлі гострої критики в уряді Роберта Фіцо сподівалися внести необхідні зміни якомога швидше.

22 листопада на своєму позачерговому засіданні словацький уряд ухвалив рішення про ліквідацію Управління захисту викривачів з 1 березня 2026 року. Повідомляється, що деякі міністри в день засідання не знали, що це питання буде винесене на розгляд.

А вже 9 грудня парламент підтримав законопроєкт про перезапуск Управління за прискореною процедурою.

Щоправда, виникла проблема – президент Петер Пеллегріні 11 грудня наклав вето на закон, наголосивши на відсутності підстав для прискореної процедури розгляду та можливих ризиках у відносинах з ЄС. Проте вже наступного дня коаліція подолала президентське вето (77 голосів проти 16) і повторно направила законопроєкт президенту на підпис.

У відповідь тисячі словаків вийшли на протести проти уряду Фіцо по всій країні.

А вже 17 грудня плани уряду Фіцо були поставлені під сумнів.

За конституційною скаргою опозиційних депутатів, підтриманою омбудсменом, Конституційний суд призупинив дію закону (тобто поставив реформу на паузу до розгляду по суті).

Докладніше – в матеріалі Олени Карпової Фіцо атакує свідків: чи зможуть словаки відстояти незалежний орган захисту викривачів.