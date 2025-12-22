Как Фицо атаковал антикоррупционный орган в Словакии и получил отпор

В Словакии правительство Роберта Фицо запустило реформу, которая фактически ликвидирует Управление защиты информаторов (ÚOO) и заменяет его новой структурой, где руководство будет назначать правительство.

Такой шаг подается словацким правительством как "оптимизация" и "лучшая защита жертв преступлений".

Однако оппозиция и эксперты предупреждают, что следствием этой реформы станет развал многих громких дел и невозможность эффективно расследовать новые.

Об успешной реформе и том, зачем ее пытаются уничтожить, читайте в статье эксперта по культуре разоблачения и защиты разоблачителей Елены Карповой Фицо атакует свидетелей: смогут ли словаки отстоять независимый орган защиты разоблачителей. Далее – краткое изложение статьи.

Законодательство о защите разоблачителей в Словакии действует с 2014 года. Модель органа по защите разоблачителей заложена законом 2019 года, однако соответствующее Управление (ÚOO) заработало только в 2021 году.

После имплементации Директивы ЕС 2019/1937 о защите информаторов, сообщающих о нарушениях законодательства ЕС, обновленный в 2023 году закон предусматривает широкий перечень прав информаторов, реальные меры их защиты и возлагает бремя доказывания на работодателя.

Право на защиту имеют лица, сообщившие о нарушениях законодательства ЕС, а также те, кто сообщает о нарушениях, представляющих общественный интерес, или о неэтичном поведении на работе.

По данным Международной сети информаторов (WIN), осведомленность в стране об Управлении защиты информаторов выросла с 11% (2022 год) до 28% (2025 год), а готовность сообщать – с 61% до 71%.

Зачем в правительстве Фицо решили менять эту работающую систему?

Официальная версия – необходимость урегулировать вопрос защиты жертв преступлений, а также предоставить работодателям возможность обжаловать решения о защите информаторов.

Неофициальная версия – месть и увольнение Зузаны Длугошовой с должности главы Управления защиты информаторов. И эта версия имеет подтверждение!

Ранее министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток уволил следователей, которые расследовали дела, связанные со связями премьера Роберта Фицо. Пострадавшие полицейские имели статус разоблачителей и получили защиту от Специальной прокуратуры, но их уволили без предварительной консультации с Управлением защиты разоблачителей.

Управление под руководством Зузаны Длугошовой в 2024–2025 годах трижды штрафовало Министерство внутренних дел на общую сумму 114 тысяч евро за нарушение прав информаторов.

Несколько элементов законопроекта вызвали беспокойство Еврокомиссии – с точки зрения законодательства ЕС.

Экспертное сообщество также однозначно в критических оценках предложенных словацким правительством изменений.

На фоне острой критики в правительстве Роберта Фицо надеялись внести необходимые изменения как можно быстрее.

22 ноября на своем внеочередном заседании словацкое правительство приняло решение о ликвидации Управления защиты информаторов с 1 марта 2026 года. Сообщается, что некоторые министры в день заседания не знали, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение.

А уже 9 декабря парламент поддержал законопроект о перезапуске Управления по ускоренной процедуре.

Правда, возникла проблема – президент Петер Пеллегрини 11 декабря наложил вето на закон, подчеркнув отсутствие оснований для ускоренной процедуры рассмотрения и возможные риски в отношениях с ЕС. Однако уже на следующий день коалиция преодолела президентское вето (77 голосов против 16) и повторно направила законопроект президенту на подпись.

В ответ тысячи словаков вышли на протесты против правительства Фицо по всей стране.

А уже 17 декабря планы правительства Фицо были поставлены под сомнение.

По конституционной жалобе оппозиционных депутатов, поддержанной омбудсменом, Конституционный суд приостановил действие закона (то есть поставил реформу на паузу до рассмотрения по существу).

Подробнее – в материале Елены Карповой Фицо атакует свидетелей: смогут ли словаки отстоять независимый орган защиты разоблачителей.