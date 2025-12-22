Президент Финляндии Александр Стубб заявил в воскресенье, что переговорщики ближе, чем когда-либо во время войны, к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, но впереди самая сложная стадия.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает "Европейская правда".

Стубб отдал должное американским усилиям в стремлении достичь мира.

"Мы, вероятно, ближе [к достижению мирного соглашения], чем когда-либо за время этой войны", – сказал он.

Финский президент добавил, что специальные посланники президента Дональда Трампа, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, провели последние несколько недель, "работая круглосуточно", чтобы уменьшить разногласия между двумя сторонами.

Стубб указал на единство западных союзников после переговоров в Берлине, приводя два ключевых вывода.

"Первый – это то, что Европа, Украина и США были едины в своем решении достичь справедливого и прочного мира... а второй – это идея гарантий безопасности для Украины. Поэтому мы почти достигли цели, но самые сложные 5% еще впереди", – сказал он.

Несмотря на жесткую публичную риторику российского правителя Владимира Путина, Стубб предположил, что за закрытыми дверями переговорщики из Москвы могут быть более гибкими, назвав контраст между публичными заявлениями и частными переговорами "достаточно типичным в дипломатии".

Однако он предупредил, что главной целью России остается "фактически уничтожить существование Украины".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на мирных переговорах по Украине был достигнут прогресс, однако уверенности в достижении мирного урегулирования нет.

21 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.

Специальный посланник США Стив Уиткофф также заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины были продуктивными.