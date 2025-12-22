У Норвегії розповіли, коли готові перемістити навчання українських військових з Польщі в Україну

Головнокомандувач збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив, що його країна буде готова перемістити навчання українських військових з Польщі до України, щойно це дозволять умови.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів у інтерв’ю "Укрінформу".

Норвегія проводить навчання українських військовослужбовців на території Польщі, в найбільшому тренувальному таборі Йомсборг (Camp Jomsborg), оскільки досі не має можливості навчати українських військових в Україні. "Але тим часом ми готуємо українців якомога ближче до кордону", – сказав він.

Крістофферсен відзначив, що навчання в Польщі є початком співпраці між країнами Північної Європи, країн Балтії та Польщі щодо розбудови спроможностей для української армії.

"Ми розширюємо навчання на території Польщі сьогодні, щоб мати можливість перемістити їх в Україну, як тільки обстановка дозволить нам це зробити",– додав головком збройних сил Норвегії.

Camp Jomsborg називають одним з найбільших подібних таборів, які будь-коли розгортала Норвегія, там присутні сотні норвезьких військових.

1 жовтня табір офіційно відкрили у Польщі.