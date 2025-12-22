В Норвегии рассказали, когда готовы переместить обучение украинских военных из Польши в Украину

Главнокомандующий вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что его страна будет готова переместить обучение украинских военных из Польши в Украину, как только это позволят условия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью"Укринформу".

Норвегия проводит обучение украинских военнослужащих на территории Польши, в крупнейшем тренировочном лагере Йомсборг (Camp Jomsborg), поскольку до сих пор не имеет возможности обучать украинских военных в Украине. "Но тем временем мы готовим украинцев как можно ближе к границе", – сказал он.

Кристофферсен отметил, что учения в Польше являются началом сотрудничества между странами Северной Европы, стран Балтии и Польши по развитию возможностей для украинской армии.

"Мы расширяем учения на территории Польши сегодня, чтобы иметь возможность переместить их в Украину, как только обстановка позволит нам это сделать", – добавил главком вооруженных сил Норвегии.

Camp Jomsborg называют одним из крупнейших подобных лагерей, которые когда-либо разворачивала Норвегия, там присутствуют сотни норвежских военных.

1 октября лагерь официально открыли в Польше.