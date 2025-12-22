Лідера ультраправих Португалії зобовʼязали прибрати плакати з антиромськими гаслами

Суд Лісабона задовольнив позов шести ромських асоціацій проти лідера ультраправої партії Chega Андре Вентури у звʼязку з дискримінаційним плакатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Цивільний суд Лісабона ухвалив у понеділок, що партія Chega повинна протягом 24 годин прибрати з вулиць плакати про ромську громаду. На них було написано: "Цигани повинні дотримуватися закону".

У своєму рішенні суд постановив, що плакати є дискримінаційними і ображають право на честь, добру репутацію та повагу позивачів – представників ромської громади Португалії.

Вентура, який раніше застерігав проти задоволення позову як "дуже серйозного прецеденту", який відкриє шлях до "кінця політики у Португалії", у понеділок визнав рішення суду і пообіцяв його виконати.

У разі невиконання рішення Chega буде змушена сплатити 2500 євро за кожен день і кожен плакат, який не буде знятий з публічних місць протягом 24 годин, визначених судом, а також за кожен день і кожен плакат, який може бути розміщений у майбутньому.

На останніх парламентських виборах Chega вела агресивну передвиборчу кампанію проти імміграції.

За підсумками останніх виборів у травні 2025 року Chega стала другою за розміром партією парламенту Португалії.