Лидера ультраправых Португалии обязали убрать плакаты с антиромскими лозунгами

Суд Лиссабона удовлетворил иск шести ромских ассоциаций против лидера ультраправой партии Chega Андре Вентури в связи с дискриминационным плакатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Гражданский суд Лиссабона постановил в понедельник, что партия Chega должна в течение 24 часов убрать с улиц плакаты о цыганской общине. На них было написано: "Цыгане должны соблюдать закон".

В своем решении суд постановил, что плакаты являются дискриминационными и оскорбляют право на честь, добрую репутацию и уважение истцов – представителей цыганской общины Португалии.

Вентура, который ранее предостерегал от удовлетворения иска как "очень серьезного прецедента", который откроет путь к "концу политики в Португалии", в понедельник признал решение суда и пообещал его выполнить.

В случае невыполнения решения Chega будет вынуждена уплатить 2500 евро за каждый день и каждый плакат, который не будет снят из публичных мест в течение 24 часов, определенных судом, а также за каждый день и каждый плакат, который может быть размещен в будущем.

На последних парламентских выборах Chega вела агрессивную предвыборную кампанию против иммиграции.

По итогам последних выборов в мае 2025 года Chega стала второй по величине партией парламента Португалии.