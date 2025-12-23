Адміністрація Трампа відправляє у відставку одночасно близько 30 послів

Адміністрація Трампа відправляє у відставку близько тридцяти послів у різних країнах світу, їм віддали розпорядження повернутися до США у найближчі тижні.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Адміністрація Трампа наказала близько 30 американським послам повертатися до США у найближчі тижні, що у профспілці кар’єрних дипломатів називають безпрецедентним випадком для Сполучених Штатів.

Багатьом послам днями повідомили, що вони залишать посади до середини січня. У всіх випадках йдеться про послів, призначених за президентства Байдена і затверджених Сенатом. Стандартний термін роботи посла в одній країні – 3-4 роки.

За словами речниці профспілки кар’єрних дипломатів Ніккі Гармер, у багатьох випадках послам чи очільникам дипмісій повідомили про звільнення абсолютно несподівано, телефонним дзвінком, без інших додаткових пояснень – що також є вкрай нетиповим підходом.

Гармер стверджує, що у профспілці після перевірок архівів "можуть впевнено сказати, що такого масового відкликання не ставалося ніколи з часу заснування зовнішньополітичної служби у тому вигляді, як ми її знаємо". Точна кількість послів, яких повідомили про відставку, ще невідома.

Після запиту про коментар у Держдепі сказали, що це "стандартний процес для будь-якої адміністрації", оскільки посол є "персональним представником президента, і це право президента гарантувати, що у нього в цих країнах будуть люди, які будуть просувати порядок денний "Америка передусім".

Politico ще минулого тижня дізналося про очікувані відставки. Звільнення нібито торкнуться американських послів у всіх частинах світу, близько десятка випадків – посольства в африканських країнах на південь від Сахари.

При цьому і до цього часу низка посольств США не мали офіційно призначеного посла. Серед іншого, це і Україна, де посла США немає з весни 2025 року, коли попередній посол Бріджит Брінк залишила цю посаду за власним рішенням.

Згодом вона розкрила, що однією з причин цього рішення була її незгода з політикою нової адміністрації щодо України.

Після відставки Брінк вирішила балотуватись до Палати представників у рідному штаті Мічиган.