Администрация Трампа отправляет в отставку одновременно около 30 послов

Администрация Трампа отправляет в отставку около тридцати послов в разных странах мира, им дали распоряжение вернуться в США в ближайшие недели.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

Администрация Трампа приказала около 30 американским послам возвращаться в США в ближайшие недели, что в профсоюзе карьерных дипломатов называют беспрецедентным случаем для Соединенных Штатов.

Многим послам на днях сообщили, что они покинут должности до середины января. Во всех случаях речь идет о послах, назначенных при президентстве Байдена и утвержденных Сенатом. Стандартный срок работы посла в одной стране – 3-4 года.

По словам пресс-секретаря профсоюза карьерных дипломатов Никки Хармер, во многих случаях послам или руководителям дипмиссий сообщили об увольнении совершенно неожиданно, телефонным звонком, без других дополнительных объяснений – что также является крайне нетипичным подходом.

Хармер утверждает, что в профсоюзе после проверок архивов "могут уверенно сказать, что такого массового отзыва не происходило никогда со времени основания внешнеполитической службы в том виде, как мы ее знаем". Точное количество послов, которым сообщили об отставке, еще неизвестно.

После запроса о комментарии в Госдепе сказали, что это "стандартный процесс для любой администрации", поскольку посол является "персональным представителем президента, и это право президента – гарантировать, что у него в этих странах будут люди, которые будут продвигать повестку дня "Америка прежде всего".

Politico еще на прошлой неделе узнало об ожидаемых отставках. Увольнения якобы коснутся американских послов во всех частях света, около десятка случаев – посольства в африканских странах к югу от Сахары.

При этом и до сих пор ряд посольств США не имели официально назначенного посла. Среди прочего, это и Украина, где посла США нет с весны 2025 года, когда предыдущий посол Бриджит Бринк покинула эту должность по собственному решению.

Впоследствии она раскрыла, что одной из причин этого решения было ее несогласие с политикой новой администрации в отношении Украины.

После отставки Бринк решила баллотироваться в Палату представителей в родном штате Мичиган.