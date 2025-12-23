ЗМІ: Польща не буде силою виганяти росіян з будівлі закритого консульства у Гданську

У Польщі вирішили не вдаватися до силового видворення російських дипломатів та співробітників з будівлі консульства РФ у Гданську, яке Польща вирішила закрити після диверсій на залізниці.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Після рішення Варшави про закриття консульства РФ у Гданську росіяни мали б залишити будівлю до кінця дня 23 грудня, проте вони відмовляються це зробити. Зокрема, посольство поінформувало мерію Гданська, що у будівлі залишатиметься "адміністративно-технічний співробітник" посольства. Також російська сторона заявляє, що попри закриття консульства зберігає право користування будівлею.

За джерелами журналістів в МЗС, Польща не планує вдаватися до силових дій для повернення контролю над будівлею, чи відрізати там електро- й водопостачання – зокрема, з міркувань, що так само можуть вчинити щодо польських дипломатів у Росії чи для виправдань якихось інших дій.

Натомість вирішили розпочати затяжну юридичну процедуру та повертати контроль над будівлею через позов і судове рішення на користь Державного казначейства, якому за реєстрами належить будівля.

Керівник юридичного відділу мерії Гданська Цезарій Хабель зазначив, що аргументи РФ про право користування будівлею абсолютно незрозумілі, оскільки цьому немає підтверджень у жодних польських документах, та висловив сподівання, що Росія братиме участь у судовому процесі.

На повернення будівлі під контроль Польщі таким шляхом може піти кілька років.

Росіяни протягом десятиліть ставилися до вілли на вулиці Стефана Баторія як до своєї власності. Вони не платили за користування будівлею, незважаючи на те, що з 2013 року місто почало нараховувати плату відповідно до вказівок МЗС. Консульство не сплачувало борги і не відповідало на виклики.

Гданськ оцінив заборгованість за 2013-2023 роки приблизно в 5,5 млн злотих, а разом з відсотками – ще в 3 млн злотих. Справа потрапила до суду, який зобов'язав Росію сплатити майже 400 тис. злотих за частину заборгованості.

Нагадаємо, Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську у відповідь на дві диверсії на залізниці між Любліном і Варшавою.

Після цього Росія відкликала згоду на роботу генерального консульства Польщі в Іркутську.