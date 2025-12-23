СМИ: Польша не будет силой выгонять россиян из здания закрытого консульства в Гданьске

В Польше решили не прибегать к силовому изгнанию российских дипломатов и сотрудников из здания консульства РФ в Гданьске, которое Польша решила закрыть после диверсий на железной дороге.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

После решения Варшавы о закрытии консульства РФ в Гданьске россияне должны были покинуть здание до конца дня 23 декабря, однако они отказываются это делать. В частности, посольство проинформировало мэрию Гданьска, что в здании останется "административно-технический сотрудник" посольства. Также российская сторона заявляет, что, несмотря на закрытие консульства, сохраняет право пользования зданием.

По источникам журналистов в МИД, Польша не планирует прибегать к силовым действиям для возвращения контроля над зданием или отключать там электро- и водоснабжение – в частности, из соображений, что так же могут поступить в отношении польских дипломатов в России или для оправдания каких-то других действий.

Вместо этого решили начать затяжную юридическую процедуру и возвращать контроль над зданием через иск и судебное решение в пользу Государственного казначейства, которому по регистрам принадлежит здание.

Руководитель юридического отдела мэрии Гданьска Цезарий Хабель отметил, что аргументы РФ о праве пользования зданием совершенно непонятны, поскольку этому нет подтверждений ни в каких польских документах, и выразил надежду, что Россия будет участвовать в судебном процессе.

На возвращение здания под контроль Польши таким путем может уйти несколько лет.

Россияне на протяжении десятилетий относились к вилле на улице Стефана Батория как к своей собственности. Они не платили за пользование зданием, несмотря на то, что с 2013 года город начал начислять плату в соответствии с указаниями МИД. Консульство не платило долги и не отвечало на вызовы.

Гданьск оценил задолженность за 2013-2023 годы примерно в 5,5 млн злотых, а вместе с процентами – еще в 3 млн злотых. Дело попало в суд, который обязал Россию выплатить почти 400 тыс. злотых за часть задолженности.

Напомним, Польша решила закрыть консульство России в Гданьске в ответ на две диверсии на железной дороге между Люблином и Варшавой.

После этого Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Польши в Иркутске.