У Латвії затвердили проєкт залізничного сполучення між аеропортом Риги і центром

Уряд Латвії затвердив проєкт залізничного сполучення між аеропортом Риги і центральним залізничним вокзалом, на нього закладають понад 29 млн євро.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

22 грудня уряд Латвії затвердив проєкт робіт SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) з максимальним бюджетом до 29,25 млн євро без ПДВ з будівництва залізничного сполучення між аеропортом і центральним залізничним вокзалом Риги.

Міністр транспорту Атіс Швінка зазначив, що погодження проєкту дозволяє невідкладно розпочати роботи.

Фінансування візьмуть з бюджету призупиненого проблемного проєкту будівництва шляхопроводу в районі аеропорту.

Нагадаємо, восени 2025 року країни Балтії підписали угоду про електрифікацію Rail Baltica на 1,8 млрд євро.

Раніше в Естонії з міркувань економії вирішили розбити на етапи запуск євроколії Rail Baltica.