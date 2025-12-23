В Латвии утвердили проект железнодорожного сообщения между аэропортом Риги и центром

Правительство Латвии утвердило проект железнодорожного сообщения между аэропортом Риги и центральным железнодорожным вокзалом, на него заложено более 29 млн евро.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

22 декабря правительство Латвии утвердило проект работ SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) с максимальным бюджетом до 29,25 млн евро без НДС по строительству железнодорожного сообщения между аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом Риги.

Министр транспорта Атис Швинка отметил, что согласование проекта позволяет безотлагательно приступить к работам.

Финансирование возьмут из бюджета приостановленного проблемного проекта строительства путепровода в районе аэропорта.

Напомним, осенью 2025 года страны Балтии подписали соглашение об электрификации Rail Baltica на 1,8 млрд евро.

Ранее в Эстонии из соображений экономии решили разбить на этапы запуск евроколеи Rail Baltica.