Вікно, через яке злодії проникли до Лувру, тепер буде захищене ґратами

Через понад два місяці після сенсаційного пограбування музею Лувр у Парижі вікно, через яке злодії проникли до будівлі, тепер захищене ґратами.

Про це пише Le Parisien, пише "Європейська правда".

Рано вранці 23 грудня робітники завершили роботи по встановленні решітки.

Президентка Лувру Лоранс де Кар запевнила сенаторів минулого тижня, що решітка буде встановлена "до Різдва". Вона пояснила, що попередня решітка була знята в 2003-2004 роках під час капітального ремонту галереї Аполлона.

"Це один із надзвичайних заходів, прийнятих після крадіжки", – сказав Франсіс Штайнбок, заступник генерального адміністратора музею.

Окрім цього, у дворику Наполеона тепер розміщено мобільний поліцейський пост.

"Він буде працювати протягом усього святкового сезону та в години пікового відвідування", – підтвердив Штайнбок.

Іншим великим проєктом є посилення відеоспостереження за фасадами палацу.

"Ми оголосили про систему з близько 100 камер, розміщених навколо палацу. Контракт підписано, і монтаж розпочнеться протягом 2026 року", – додав він.

У жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.

Як свідчить розслідування на замовлення Міністерства культури, зловмисники, які викрали з паризького музею Лувр коштовності, втекли за 30 секунд до того, як на місце злочину прибула поліція.