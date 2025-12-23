Окно, через которое воры проникли в Лувр, теперь будет защищено решеткой

Спустя более двух месяцев после сенсационного ограбления музея Лувр в Париже окно, через которое воры проникли в здание, теперь защищено решеткой.

Об этом пишет Le Parisien, сообщает "Европейская правда".

Рано утром 23 декабря рабочие завершили работы по установке решетки.

Президент Лувра Лоранс де Кар заверила сенаторов на прошлой неделе, что решетка будет установлена "до Рождества". Она объяснила, что предыдущая решетка была снята в 2003-2004 годах во время капитального ремонта галереи Аполлона.

"Это одна из чрезвычайных мер, принятых после кражи", – сказал Франсис Штайнбок, заместитель генерального администратора музея.

Кроме того, во дворике Наполеона теперь размещен мобильный полицейский пост.

"Он будет работать в течение всего праздничного сезона и в часы пикового посещения", – подтвердил Штайнбок.

Другим крупным проектом является усиление видеонаблюдения за фасадами дворца.

"Мы объявили о системе из около 100 камер, размещенных вокруг дворца. Контракт подписан, и монтаж начнется в течение 2026 года", – добавил он.

В октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время побега.

По делу объявили обвинение четырем подозреваемым. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.

Как свидетельствует расследование по заказу Министерства культуры, злоумышленники, похитившие из парижского музея Лувр драгоценности, сбежали за 30 секунд до того, как на место преступления прибыла полиция.