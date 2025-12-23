Германия впервые за годы депортировала осужденного преступника в Сирию

Германия депортировала в Сирию осужденного сирийского гражданина – впервые за годы после начала гражданской войны в стране в 2011 году.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В Федеральном министерстве внутренних дел Германии сообщили, что осужденного в стране гражданина Сирии утром 23 декабря передали сирийским властям в Дамаске. Мужчина отбывал наказание за нападение и ограбление с отягчающими обстоятельствами и вымогательство.

Кроме того, депортировали еще одного осужденного афганца.

В МВД отметили, что в последние месяцы вели переговоры с сирийскими властями и "Талибаном" в Афганистане о возвращении таких лиц на родину, и удалось достичь договоренностей о том, что в дальнейшем такие депортации осужденных и опасных лиц будут происходить регулярно.

Коалиционные партии Германии в своем коалиционном соглашении прописали намерения о депортации на родину в Сирию осужденных преступников и лиц, которые могут представлять угрозу.

Министр внутренних дел Александр Добриндт ранее заявил, что правительство в этом году хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили убежища, но их заявления были отклонены.

Также Германия возобновила депортации в Афганистан.

Швеция также договаривается с новыми сирийскими властями о депортации осужденных сирийцев.

В Дании сообщают о росте числа сирийцев, которые добровольно возвращаются на родину.