Зеленский заслушал доклады украинской делегации о встречах в США

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Андрея Гнатова о результатах встреч с американской командой.

Об этом он сообщил во вторник, 23 декабря, в соцсетях, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, после продуктивной встречи с представителями президента США Дональда Трампа, сейчас подготовлены проекты нескольких документов.

Он отметил, что есть документы о гарантиях безопасности для Украины, о восстановлении и о базовых рамках для окончания этой войны.

"Пункты на сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", – подчеркнул украинский президент.

Также он поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию.

"Ждем продолжения диалога с Америкой. И важно, чтобы дипломатия всегда шла рука об руку с необходимым давлением на Россию и необходимой поддержкой для Украины", – добавил Зеленский.

21 декабря Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.

Специальный посланник США Стив Уиткофф также заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины были продуктивными.

Как сообщала "Европейская правда", вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на мирных переговорах по Украине был достигнут прогресс, однако уверенности в достижении мирного урегулирования нет.