Зеленский заслушал доклады украинской делегации о встречах в США
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Андрея Гнатова о результатах встреч с американской командой.
Об этом он сообщил во вторник, 23 декабря, в соцсетях, передает "Европейская правда".
По словам Зеленского, после продуктивной встречи с представителями президента США Дональда Трампа, сейчас подготовлены проекты нескольких документов.
Он отметил, что есть документы о гарантиях безопасности для Украины, о восстановлении и о базовых рамках для окончания этой войны.
"Пункты на сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", – подчеркнул украинский президент.
Также он поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию.
"Ждем продолжения диалога с Америкой. И важно, чтобы дипломатия всегда шла рука об руку с необходимым давлением на Россию и необходимой поддержкой для Украины", – добавил Зеленский.
21 декабря Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.
Специальный посланник США Стив Уиткофф также заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины были продуктивными.
Как сообщала "Европейская правда", вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на мирных переговорах по Украине был достигнут прогресс, однако уверенности в достижении мирного урегулирования нет.