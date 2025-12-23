Эстония выделяет 2 млн евро на поддержку энергетики Украины

Эстония решила направить дополнительные 2 миллиона евро в Энергетический фонд поддержки Украины (Ukraine Energy Support Fund), чтобы способствовать восстановлению украинской энергетической инфраструктуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщило Министерство климата Эстонии.

Отмечается, что поддержка поможет покрыть самые насущные потребности энергетических предприятий Украины, в частности приобретение запасных частей, генераторов и топлива, а также проведение аварийных ремонтных работ.

"Поддержка Эстонии поможет Украине справиться с возможными трудностями, которые ждут ее этой зимой", – сказал министр энергетики и экологии Эстонии Андрес Сутт.

В правительстве Эстонии напомнили, что ранее внесли в Фонд 620 тысяч евро из средств Министерства иностранных дел страны.

Энергетический фонд поддержки Украины был создан по соглашению между Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины с целью нейтрализации влияния атак России на критическую энергетическую инфраструктуру.

Ранее премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время визита в Киев объявил о выделении 600 тысяч евро в Энергетический фонд поддержки Украины.

Латвия также выделила 200 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.