Латвія виділяє 200 тисяч євро у Фонд підтримки енергетики України

Глава МЗС Латвії Байба Браже повідомила, що її держава робить внесок у Фонд підтримки енергетики України.

Про це вона написала у соцмережі Х у середу, повідомляє "Європейська правда".

Як деталізувала Браже, Латвія виділяє загалом 200 тисяч євро, щоб підтримати українську енергетичну мережу після російських ударів по ній.

"Росія використовує зиму як зброю – ми маємо терміново посилити підтримку енергетичного сектору України. Безпека України – це наша безпека", – заявила очільниця МЗС Латвії.

Також у середу стало відомо, що Люксембург спрямував черговий внесок у розмірі 10 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

Координаційна група з питань енергетики України G7+ 12 грудня заявила про готовність посприяти зміцненню захисту української енергетики країни від повітряних ударів РФ.

У листопаді Європейський інвестиційний банк та ЄС анонсували понад 200 млн євро на відновлення та енергетичну стійкість в Україні.