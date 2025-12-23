Розвідка Британії пояснила, чому армію РФ частіше поповнюють вихідці з бідних регіонів

Російська армія здатна компенсувати значні втрати за рахунок бідніших регіонів, де проживають представники етнічних меншин.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки, опублікованому у вівторок.

В огляді зазначається, що Росія постійно зазнає високих втрат з моменту початку незаконного повномасштабного вторгнення в Україну – зокрема, за оцінками, по понад 400 тисяч загиблих і поранених у 2024 і 2025 роках.

"Етнічні росіяни з міст продовжують складати непропорційно малу частку військовослужбовців і, як наслідок, втрат порівняно з рештою населення", – йдеться в огляді.

Там додають, що, за даними незалежного російського ЗМІ "Проект", менше 1% російських державних посадовців мають родичів, які брали участь у незаконному вторгненні в Україну.

"Непропорційно зосередивши зусилля з набору військових на збіднілих регіонах, де часто проживають переважно етнічні меншини, державний апарат Росії краще використовує фінансові стимули, одночасно обмежуючи вплив на ті частини російського населення, що проживають у містах і мають більший політичний вплив", – йдеться в огляді британської розвідки.

Вона додає, що керівництво Росії "майже напевно готове терпіти постійно високий рівень втрат, доки це не впливає негативно на підтримку війни з боку громадськості чи еліти, а ці втрати можна замінити".

