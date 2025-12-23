Разведка Британии объяснила, почему армию РФ чаще пополняют выходцы из бедных регионов

Российская армия способна компенсировать значительные потери за счет более бедных регионов, где проживают представители этнических меньшинств.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки, опубликованном во вторник.

В обзоре отмечается, что Россия постоянно несет высокие потери с момента начала незаконного полномасштабного вторжения в Украину – в частности, по оценкам, более 400 тысяч погибших и раненых в 2024 и 2025 годах.

"Этнические россияне из городов продолжают составлять непропорционально малую долю военнослужащих и, как следствие, потерь по сравнению с остальным населением", – говорится в обзоре.

Там добавляют, что, по данным независимого российского СМИ "Проект", менее 1% российских государственных чиновников имеют родственников, которые участвовали в незаконном вторжении в Украину.

"Непропорционально сосредоточив усилия по набору военных в обедневших регионах, где часто проживают преимущественно этнические меньшинства, государственный аппарат России лучше использует финансовые стимулы, одновременно ограничивая влияние на те части российского населения, которые проживают в городах и имеют большее политическое влияние", – говорится в обзоре британской разведки.

Она добавляет, что руководство России "почти наверняка готово терпеть постоянно высокий уровень потерь, пока это не влияет негативно на поддержку войны со стороны общественности или элиты, а эти потери можно заменить".

