В Іспанії присудили майже 1 млн євро дівчині, яку переплутали в пологовому

Суд провінції Ла-Ріоха на півночі Іспанії частково задовольнив позов дівчини, яку переплутали з іншим немовлям у пологовому будинку 23 роки тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Адміністративна палата Вищого суду Ла-Ріохи підтвердила, що після народження двох дівчаток у червні 2002 року у лікарні Сан-Мільян сталася помилка, в результаті якої кожна з дівчаток була передана в сім'ю, відмінну від біологічної.

Ця ситуація тривала до 2021 року, коли судовим рішенням було встановлено справжнє біологічне походження кожної з двох дівчат.

Суд першої інстанції у 2022-му присудив одній з дівчат, яка подала позов з вимогою компенсації, 850 тисяч євро, але апеляція встановила, що існують додаткові обставини, які виправдовують підвищення суми на 125 тисяч євро.

У своєму рішенні Вищий суд Ла-Ріохи підкреслює, що смерть біологічної матері до того, як апелянтка дізналася про своє справжнє походження, унеможливила будь-яку можливість відновлення материнських зв'язків.

Крім того, він також враховує ситуацію безпритульності, яка була визнана, коли вона була неповнолітньою, і її опікункою стала бабуся по материнській лінії. Все це спричинило більшу моральну шкоду, ніж було визнано судом першої інстанції.

Цей вирок не є остаточним і може бути оскаржений у Верховному суді Іспанії.

У 2022 році повідомлялось, що суд італійського регіону Апулія присудив 33-річній Антонеллі 500 тисяч євро компенсації за те, що її переплутали в пологовому будинку при народженні й віддали парі, яка неналежно поводилася з дівчиною і потім полишила її.

Нещодавно австрійки Доріс Грюнвальд і Джессіка Баумгартнер, яких переплутали при народженні в лікарні міста Грац на півдні Австрії, зустрілися 35 років по тому.