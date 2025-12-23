В Испании присудили почти 1 млн евро девушке, которую перепутали в роддоме

Суд провинции Ла-Риоха на севере Испании частично удовлетворил иск девушки, которую перепутали с другим младенцем в роддоме 23 года назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Административная палата Высшего суда Ла-Риохи подтвердила, что после рождения двух девочек в июне 2002 года в больнице Сан-Мильян произошла ошибка, в результате которой каждая из девочек была передана в семью, отличную от биологической.

Эта ситуация продолжалась до 2021 года, когда судебным решением было установлено истинное биологическое происхождение каждой из двух девушек.

Суд первой инстанции в 2022 году присудил одной из девушек, которая подала иск с требованием компенсации, 850 тысяч евро, но апелляция установила, что существуют дополнительные обстоятельства, которые оправдывают повышение суммы на 125 тысяч евро.

В своем решении Высший суд Ла-Риохи подчеркивает, что смерть биологической матери до того, как апеллянтка узнала о своем истинном происхождении, сделала невозможным любое восстановление материнских связей.

Кроме того, он также учитывает ситуацию беспризорности, которая была признана, когда она была несовершеннолетней, и ее опекуном стала бабушка по материнской линии. Все это привело к большему моральному ущербу, чем было признано судом первой инстанции.

Этот приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде Испании.

В 2022 году сообщалось, что суд итальянского региона Апулия присудил 33-летней Антонелле 500 тысяч евро компенсации за то, что ее перепутали в роддоме при рождении и отдали паре, которая ненадлежащим образом обращалась с девочкой, а затем бросила ее.

Недавно австрийки Дорис Грюнвальд и Джессика Баумгартнер, которых перепутали при рождении в больнице города Грац на юге Австрии, встретились 35 лет спустя.