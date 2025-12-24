У Румунії продовжили термін арешту найманцю, що міг планувати антизахідний переворот

У Румунії продовжили термін арешту колишньому найманцю Гораціу Потрі та ще двом фігурантам справи про ймовірну підготовку держперевороту продовжили арешт ще на 30 днів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Вищий суд касації та юстиції 24 грудня ухвалив рішення про продовження ще на 30 днів арешту для Гораціу Потри, його сина та онука. Вони зможуть подавати клопотання про звільнення з-під варти не раніше, як у січні.

Під час розгляду Потра і родичі намагалися переконати суддів, що їм можна призначити домашній арешт або зовсім відпустити з-під варти. Проте суд погодився з аргументами прокурорів про те, що підозрювані можуть становити небезпеку для громадськості.

Усі троє перебувають під арештом вже понад місяць після екстрадиції з Дубаю.

Гораціу Потра і його родичі, затримані у вересні в Дубаї, фігурують у справі про спробу організації державного перевороту в Румунії наприкінці 2024 року на тлі безпрецедентного скасування першого туру виборів.

16 вересня румунські прокурори висунули офіційні звинувачення Джорджеску, Потрі, його синові та іншим фігурантам.

Окрім того, Потру підозрюють в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів у зв’язку з його заробітками у Конго.