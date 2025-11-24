У Румунії доставили у прокуратуру найманця, який планував антизахідний переворот

Румунського найманця Гораціу Потру, якого підозрюють в організації спроби державного перевороту в Румунії та у зв’язку з цим екстрадували з Дубаю, доставили у прокуратуру на допит.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

23 листопада Гораціу Потру у супроводі варти доставили у Генеральну прокуратуру для допиту за підозрами щодо ухилення від сплати податків та відмивання коштів у зв’язку з грошима, які він заробив в Африці у Конго.

У липні прокуратура вилучила на території Румунії 25 млн леїв, 28 кг золота і 12 об’єктів нерухомості Потри у зв’язку з цим розслідуванням. Слідство вважає, що з липня 2023 по листопад 2024 року Потра отримав близько 72 млн румунських леїв за "безпекові послуги", які надавав у Конго.

Нагадаємо, окрім того, Гораціу Потра і його родичі, затримані у вересні в Дубаї, фігурують у справі про спробу організації державного перевороту в Румунії наприкінці 2024 року на тлі безпрецедентного скасування першого туру виборів.

За версією прокуратури, озброєна група намагалася спровокувати зіткнення і здійснити "насильницькі дії підривного характеру", загрожуючи національній безпеці та "конституційному порядку" Румунії.

У справі фігурує колишній кандидат у президенти Румунії, антизахідний політик Келін Джорджеску, якого пізніше зняли з виборів на тлі підозр про втручання з боку Росії.

16 вересня румунські прокурори висунули офіційні звинувачення Джорджеску, Потрі, його синові та іншим найманцям в організації насильницького державного перевороту.

У листопаді Потру екстрадували з Дубаю до Румунії та взяли під варту.