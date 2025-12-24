В Румынии продлили срок ареста наемнику, который мог планировать антизападный переворот

В Румынии продлили срок ареста бывшему наемнику Горациу Потре и еще двум фигурантам дела о вероятной подготовке госпереворота продлили арест еще на 30 дней.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Высший суд кассации и юстиции 24 декабря принял решение о продлении еще на 30 дней ареста для Горацию Потры, его сына и внука. Они смогут подавать ходатайство об освобождении из-под стражи не ранее, чем в январе.

Во время рассмотрения Потра и родственники пытались убедить судей, что им можно назначить домашний арест или вовсе отпустить из-под стражи. Однако суд согласился с аргументами прокуроров о том, что подозреваемые могут представлять опасность для общества.

Все трое находятся под арестом уже более месяца после экстрадиции из Дубая.

Горациу Потра и его родственники, задержанные в сентябре в Дубае, фигурируют в деле о попытке организации государственного переворота в Румынии в конце 2024 года на фоне беспрецедентной отмены первого тура выборов.

16 сентября румынские прокуроры выдвинули официальные обвинения Келину Джорджеску, Потре, его сыну и другим фигурантам.

Кроме того, Потру подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в связи с его заработками в Конго.