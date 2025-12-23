Трамп анонсував будівництво нового класу військових суден, названого на честь себе

Президент США Дональд Трамп анонсував будівництво новітніх суден для військового флоту Сполучених Штатів, клас яких назвуть на честь нього.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

22 грудня Трамп анонсував будівництво військових суден "класу Трампа", які, за його задумом, мають стати "золотим флотом" для США, та показав їхні візуалізації.

Eric Lee for the NYT

Судна мають поповнити лави флоту із понад п’ятьма десятками есмінців "Арлі Берк", які зараз складають основу ВМС США – але, як кажуть знайомі з міркуваннями Трампа, він вважає їх недостатньо конкурентними на тлі суден, які є у флотах іноземних держав.

Судна класу "Трамп" можуть мати водотоннажність до понад 35 000 тонн, що удвічі більше, ніж найбільші надводні кораблі, які вже має флот США, та зможуть бути платформою для запуску гіперзвукових ракет та крилатих ракет з ядерними боєголовками.

Трамп заявив, що нові кораблі мають "допомогти зберегти військову перевагу США, відродити американську суднобудівну промисловість і вселити страх у ворогів Америки по всьому світу"

Президент США зазначив, що сам долучався до розробки проєкту нових суден.

"Нам дуже потрібні кораблі… Наші кораблі, деякі з них, стали старими й зношеними, і ми зараз підемо у зовсім протилежному напрямку", – заявив він.

За його словами, у спроможностях суден будуть використосуватися технології штучного інтелекту.

Трамп висловив очікування, що двоє нових суден побудуть упродовж наступних 2,5 років, а загалом їх буде двадцять, і що він вже наступного тижня зустрінеться з представниками оборонних компаній у Флориді, щоб обговорити прискорення графіків будівництва військових кораблів.

Раніше Трамп запевнив, що не планує називати на честь себе нову бальну залу Білого дому, задля якої зніс історичне східне крило будівлі. За останніми оцінками, будівництво обійдеться у 400 млн доларів.

Нещодавно Держдеп перейменував на честь Трампа Інститут миру (US Institute of Peace) – раніше незалежну експертну установу, подальше фінансування та підпорядкування якої залишається під питанням.