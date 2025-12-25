Трамп сказал, что РФ, Китай и Украина отвлекают его от рождественских дел

Президент США Дональд Трамп во время ответов на телефонные звонки от детей перед Рождеством рассказал, что не может уделить много внимания рождественским делам, потому что ему необходимо решить вопросы, касающиеся России, Украины и Китая.

Трансляцию мероприятия вел Белый дом, сообщает "Европейская правда".

В своей резиденции в Мар-а-Лаго Трамп принимал звонки от детей, которые интересовались местонахождением Санта-Клауса.

В ходе мероприятия Трамп сказал, что мог бы заниматься этим "весь день".

"Мы должны вернуться к Китаю, России, Украине. Мы должны вернуться к другим делам, но это... Можно было бы этим заниматься целый день", – сказал Трамп.

Программа NORAD Tracks Santa проходит в США с 1955 года. Накануне Рождества объединенное командование публикует маршрут Санта-Клауса, который покидает Северный полюс и разносит подарки детям по всему миру.

Сотрудники командования докладывают о передвижениях Санты президенту США, который далее информирует детей.

Также в разговоре с детьми Трамп заявил, что прежде чем пропустить Санту в США, власти сначала проверили его на благонадежность.

Недавно Трамп анонсировал строительство новейших судов для военного флота Соединенных Штатов, класс которых назовут в его честь.