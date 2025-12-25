Зеленський після розмови з Віткоффом і Кушнером заявив про "хороші ідеї для тривалого миру"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із членами команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, за підсумками якої заявив про "хороші ідеї для тривалого миру".

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, у розмові також брали участь секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, глава МЗС Андрій Сибіга, його заступник Сергій Кислиця, заступники глави ОПУ Ігор Брусило і Олександр Бевз.

"Обговорили деякі суттєві деталі роботи. Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам…Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними", – зазначив президент.

Він також додав, що згодом Умєров проведе окрему розмову з Віткоффом і Кушнером.

"Вважаємо, що це правильно – не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Також Зеленський акцентував, що Україна не йде на вимогу про відмову від членства в НАТО, яка була в початковому плані команди Трампа з 28 пунктів.

З Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.