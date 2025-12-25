Зеленский после разговора с Уиткоффом и Кушнером заявил о "хороших идеях для прочного мира"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с членами команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по итогам которого заявил о "хороших идеях для прочного мира".

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своих соцсетях.

По словам Зеленского, в разговоре также участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава МИД Андрей Сибига, его заместитель Сергей Кислица, заместители главы ОПУ Игорь Брусило и Александр Бевз.

"Обсудили некоторые существенные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и прочного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам... Надеюсь, что эти наши сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили, будут полезными", – отметил президент.

Он также добавил, что позже Умеров проведет отдельную беседу с Уиткоффом и Кушнером.

"Считаем, что это правильно – не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Также Зеленский акцентировал, что Украина не идет на требование об отказе от членства в НАТО, которое было в первоначальном плане команды Трампа из 28 пунктов.

Из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.