Зеленський після розмови із США: деякі документи на врегулювання війни майже готові

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність деяких документів, які покликані врегулювати російсько-українську війну.

Про це він сказав під час вечірнього звернення, пише "Європейська правда".

У четвер, 25 грудня, Зеленський провів телефонну розмову із членами команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, за підсумками якої заявив про "хороші ідеї для тривалого миру".

Після цього він зазначив, що у секретаря РНБО Рустема Умєрова запланована розмова з американською командою.

"Важливо, якщо в нас вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні", – сказав Зеленський.

За його словами, вже готові "деякі документи".

"Я бачу, що вони готові майже повністю – деякі документи готові. Звісно, щодо сенсативних питань ще треба попрацювати. Але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити", – підсумував український лідер.

Нагадаємо, 24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Також він акцентував, що Україна не йде на вимогу про відмову від членства в НАТО, яка була в початковому плані команди Трампа з 28 пунктів.

З Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.