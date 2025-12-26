Зеленский после разговора с США: некоторые документы по урегулированию войны почти готовы

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности некоторых документов, призванных урегулировать российско-украинскую войну.

Об этом он сказал во время вечернего обращения, пишет "Европейская правда".

В четверг, 25 декабря, Зеленский провел телефонный разговор с членами команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по итогам которого заявил о "хороших идеях для длительного мира".

После этого он отметил, что у секретаря СНБО Рустема Умерова запланирован разговор с американской командой.

"Важно, если у нас получится организовать то, о чем мы говорили сегодня", – сказал Зеленский.

По его словам, уже готовы "некоторые документы".

"Я вижу, что они готовы почти полностью – некоторые документы готовы. Конечно, по сенсативным вопросам еще нужно поработать. Но мы вместе с американской командой понимаем, как это все обеспечить", – подытожил украинский лидер.

Напомним, 24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Также он подчеркнул, что Украина не идет на требование об отказе от членства в НАТО, которое было в первоначальном плане команды Трампа из 28 пунктов.

Из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.