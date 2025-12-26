ЗМІ дізнались, де і коли можуть зустрітись Трамп і Зеленський

Зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського може відбутись у неділю, 28 грудня.

Про це повідомило видання Kyiv Post з посиланням на неназване джерело, інформує "Європейська правда".

Крім того, дипломатичні джерела видання розповіли, що потенційним місцем зустрічі Трампа і Зеленського може стати резиденція американського президента Мар-а-Лаго, що у штаті Флорида.

Візит може відбутися вже 28 грудня, "якщо все піде за планом", йдеться у публікації.

У контексті "мирного плану" західний високопосадовець, який бере участь у координації дій США та Європи, повідомив Kyiv Post, що наразі панує атмосфера "обережної інтриги" після недавніх зустрічей на високому рівні представників адміністрації Трампа в Маямі та Флориді.

"Рівень конкретики вищий, ніж ми бачили раніше. Але найскладніші питання – гарантії безпеки, забезпечення дотримання та юридичні зобов'язання Росії – як і раніше залишаються невирішеними", – розповів він.

Раніше Зеленський заявив про домовленість щодо зустрічі з Трампом найближчим часом.

А 24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Тим часом з Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.