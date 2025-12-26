СМИ узнали, где и когда могут встретиться Трамп и Зеленский

Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться в воскресенье, 28 декабря.

Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на неназванный источник, информирует "Европейская правда".

Кроме того, дипломатические источники издания рассказали, что потенциальным местом встречи Трампа и Зеленского может стать резиденция американского президента Мар-а-Лаго, что в штате Флорида.

Визит может состояться уже 28 декабря, "если все пойдет по плану", говорится в публикации.

В контексте "мирного плана" западный высокопоставленный чиновник, участвующий в координации действий США и Европы, сообщил Kyiv Post, что в настоящее время царит атмосфера "осторожной интриги" после недавних встреч на высоком уровне представителей администрации Трампа в Майами и Флориде.

"Уровень конкретики выше, чем мы видели ранее. Но самые сложные вопросы – гарантии безопасности, обеспечение соблюдения и юридические обязательства России – по-прежнему остаются нерешенными", – рассказал он.

Ранее Зеленский заявил о договоренности о встрече с Трампом в ближайшее время.

А 24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Между тем из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.