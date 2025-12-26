В Нидерландах – третья вспышка птичьего гриппа за неделю

Птичий грипп в третий раз поразил нидерландский город Эйсселстейн: пораженные фермы расположены близко друг к другу.

Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

В Эйсселстейне пострадала ферма по выращиванию индюков. Таким образом, 24,5 тысячи животных на ферме будут уничтожены.

Также на этой неделе в непосредственной близости от пораженной фермы произошло два вспышки птичьего гриппа.

В воскресенье пострадала ферма с 23 тысячами индюков, а накануне Рождества – птицеферма с почти 100 тысячами животных. Все они также были уничтожены.

Из-за эпидемии птичьего гриппа в Нидерландах с начала декабря запрещены выставки-ярмарки с птицами.

От эпидемии страдают птицеводы по всей Европе – случаи фиксируются также в Германии, Чехии и других странах. В случае обнаружения вспышки на зараженных фермах приходится уничтожать все поголовье. Ряд стран для сдерживания распространения болезни запретили выпускать домашнюю птицу на улицу.

