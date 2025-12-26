Рютте рассказал, что не даст Путину напасть на страны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что для того, чтобы кремлевский правитель Владимир Путин не осмелился напасть ни на одну страну Альянса, необходимо максимально усилить Украину.

Как сообщает "Европейская правда", заявление генсека Североатлантического альянса приводит Bild.

Кроме того, как указал Рютте, для этого также необходимо, чтобы страны-члены НАТО увеличивали свои расходы на оборону.

"Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильными, чтобы защитить себя, и Путин никогда не рискнет", – сказал он.

Ранее Рютте говорил, что НАТО должно быть "готовым к войне такого масштаба, которую пережили наши деды и прадеды".

С ним не согласился министр обороны Германии Борис Писториус, который скептически оценил сценарий полномасштабной войны России и НАТО.