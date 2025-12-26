У Німеччині зоозахисники зірвали виставу одного з найбільших цирків Європи

Захисники прав тварин з організації Animal Rebellion у Мюнхені штурмували манеж знаменитого Цирку Кроне, протестуючи проти використання тварин у цирку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Увечері першого дня Різдва кілька активістів Animal Rebellion, які замаскувалися під глядачів, вибігли на арену Цирку Кроне і під гучні вигуки публіки спробували розгорнути банер "Тварини геть з арени".

Під час акції в цирку згасло світло, а активістів під оплески глядачів вивели назовні співробітники служби безпеки, де кілька людей голосно сперечалися з персоналом цирку.

Група Animal Rebellion взяла на себе відповідальність за акцію. Згідно з повідомленням, в акції брали участь чотири протестувальники.

Після акції група висунула звинувачення проти співробітників Цирку Кроне, які нібито застосували насильство проти порушників порядку. Активісти оголосили, що мають намір подати кримінальну скаргу за тяжке тілесне ушкодження.

Поліція Мюнхена підтвердила, що відповідні звинувачення були висловлені під час операції. Однак у активістів, яких поліцейські зустріли на місці події, не було виявлено травм, і вони не висловили бажання подати кримінальну скаргу.

Натомість двом активістам – 20-річному з Нюрнберга і 56-річному з Мюнхена – висунули звинувачення в порушенні недоторканності житла. Також в активістів вилучили банери.

У грудні 2024 року найбільший італійський цирк – Madagascar Circus у місті Турин – припинив роботу після судової постанови про конфіскацію, винесеної за звинуваченням в експлуатації нелегальних робітників-іммігрантів.

У Словаччині у 2019 році набула заборона на використання диких тварин в усіх цирках країни.