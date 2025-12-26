В Германии зоозащитники сорвали представление одного из крупнейших цирков Европы

Защитники прав животных из организации Animal Rebellion в Мюнхене штурмовали манеж знаменитого Цирка Кроне, протестуя против использования животных в цирке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Вечером первого дня Рождества несколько активистов Animal Rebellion, замаскированных под зрителей, выбежали на арену Цирка Кроне и под громкие возгласы публики попытались развернуть баннер "Животные прочь с арены".

Во время акции в цирке погас свет, а активистов под аплодисменты зрителей вывели наружу сотрудники службы безопасности, где несколько человек громко спорили с персоналом цирка.

Группа Animal Rebellion взяла на себя ответственность за акцию. Согласно сообщению, в акции участвовали четыре протестующих.

После акции группа выдвинула обвинения против сотрудников Цирка Кроне, которые якобы применили насилие против нарушителей порядка. Активисты объявили, что намерены подать уголовную жалобу за тяжкое телесное повреждение.

Полиция Мюнхена подтвердила, что соответствующие обвинения были высказаны во время операции. Однако у активистов, которых полицейские встретили на месте происшествия, не было обнаружено травм, и они не выразили желания подать уголовную жалобу.

Вместо этого двум активистам – 20-летнему из Нюрнберга и 56-летнему из Мюнхена – предъявили обвинения в нарушении неприкосновенности жилища. Также у активистов изъяли баннеры.

В декабре 2024 года крупнейший итальянский цирк – Madagascar Circus в городе Турин – прекратил работу после судебного постановления о конфискации, вынесенного по обвинению в эксплуатации нелегальных рабочих-иммигрантов.

В Словакии в 2019 году вступил в силу запрет на использование диких животных во всех цирках страны.