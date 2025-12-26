Во Франции отложили введение декретного отпуска для отцов

Во Франции отложили введение программы, которая предусматривает предоставление отцам отпуска по уходу за ребенком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В середине декабря во французском правительстве пообещали "как можно скорее" ввести этот новый отпуск.

Однако в пятницу Министерство здравоохранения сообщило, что эта новая система, предусмотренная для отцов, будет введена с июля 2026 года.

Новая программа дополняет отпуска по беременности и отцовству, а уровень компенсации по ней выше, чем по действующему отпуску по уходу за ребенком, который также остается в силе.

В июле Испания объявила о планах предоставить как матерям, так и отцам дополнительную неделю отпуска после рождения ребенка, продлив его таким образом до 17 недель.

А в январе немецкий Бундестаг принял закон, который распространяет действие декретного отпуска на женщин, у которых произошел выкидыш после 13 недель беременности.