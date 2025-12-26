Швеция направила дополнительные 64 млн евро на поддержку энергетики Украины

Шведское агентство по международному развитию (SIDA) перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины 63,82 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщило Министерство энергетики Украины.

Теперь общий объем взносов SIDA в Фонд составляет 203,08 миллиона евро. Из них 44,68 млн евро поступили на отдельный специальный счет для обеспечения ядерной безопасности.

В Минэнерго сообщили, что благодаря финансовой помощи Швеции закуплено оборудование для проекта по развитию распределенной генерации в "одном из самых энергодефицитных регионов Украины".

"Также за средства SIDA закуплено важное оборудование для НЭК „Укрэнерго" и операторов систем распределения Херсонской, Запорожской и Черниговской областей", – говорится в сообщении.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан по соглашению между Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины с целью нейтрализации влияния атак России на критическую энергетическую инфраструктуру.

По состоянию на 25 декабря 2025 года в Фонд поступили грантовые средства в сумме более 1,521 млрд евро, из них в течение декабря – 258 миллионов евро новых взносов.

Как сообщалось, Эстония решила направить дополнительные 2 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы способствовать восстановлению украинской энергетической инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время визита в Киев объявил о выделении 600 тысяч евро в Энергетический фонд поддержки Украины.