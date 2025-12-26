В центральной Польше обнаружили повреждение железнодорожного пути

В Опольском воеводстве, что в центральной Польше, обнаружили отсутствующую часть рельса на железнодорожном пути.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Польская полиция сообщила об обнаружении отсутствующей части рельса на железнодорожной линии №137 между населенными пунктами Славенцице и Рудзинец Опольского воеводства.

Правоохранители добавили, что о повреждении во второй половине дня сообщили сотрудники Службы охраны железной дороги Польши. После сообщения на место прибыли сотрудники полиции и Центрального следственного бюро полиции.

Об этом деле также было сообщено Агентству внутренней безопасности, добавили правоохранители.

"Присутствующие на месте во время осмотра специалисты PKP (Польские государственные железные дороги. – Ред.) предварительно установили, что повреждение могло возникнуть в результате очень низкой температуры воздуха", – говорится в сообщении.

Там добавили, что каждое такое событие рассматривается службами "очень серьезно".

В конце ноября Национальная прокуратура Польши сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже в пользу иностранного государства против двух граждан Украины и трех – Беларуси.

Напомним, в октябре Национальная прокуратура Польши подала в суд в городе Сосновец обвинительный акт против российского супружеской пары, которую обвиняют в шпионаже.

Также Национальная прокуратура Польши выдала ордера на арест мужчин, которых подозревают в диверсиях на железной дороге и которые сейчас находятся в Беларуси.