В центральной Польше обнаружили повреждение железнодорожного пути
В Опольском воеводстве, что в центральной Польше, обнаружили отсутствующую часть рельса на железнодорожном пути.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.
Польская полиция сообщила об обнаружении отсутствующей части рельса на железнодорожной линии №137 между населенными пунктами Славенцице и Рудзинец Опольского воеводства.
Правоохранители добавили, что о повреждении во второй половине дня сообщили сотрудники Службы охраны железной дороги Польши. После сообщения на место прибыли сотрудники полиции и Центрального следственного бюро полиции.
Об этом деле также было сообщено Агентству внутренней безопасности, добавили правоохранители.
"Присутствующие на месте во время осмотра специалисты PKP (Польские государственные железные дороги. – Ред.) предварительно установили, что повреждение могло возникнуть в результате очень низкой температуры воздуха", – говорится в сообщении.
Там добавили, что каждое такое событие рассматривается службами "очень серьезно".
В конце ноября Национальная прокуратура Польши сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже в пользу иностранного государства против двух граждан Украины и трех – Беларуси.
Напомним, в октябре Национальная прокуратура Польши подала в суд в городе Сосновец обвинительный акт против российского супружеской пары, которую обвиняют в шпионаже.
Также Национальная прокуратура Польши выдала ордера на арест мужчин, которых подозревают в диверсиях на железной дороге и которые сейчас находятся в Беларуси.