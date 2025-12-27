CNN: в Европе опасаются непредсказуемого результата встречи Зеленского и Трампа

Европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале CNN.

По словам американских и европейских чиновников, с которыми пообщалось CNN, на воскресной встрече Зеленского и Трампа не ожидается участия европейских лидеров.

Европейские собеседники телеканала также указали, что украинцы уже несколько месяцев призывали к переговорам на уровне лидеров Украины и США.

В Европе ожидают положительного результата встречи, поскольку считают текущую динамику отношений между США и Украиной продуктивной, пишет CNN, но признают, что результат любой встречи с Трампом непредсказуем.

"С Трампом нет сценариев с низким уровнем риска", – сказал CNN один из чиновников НАТО.

Американские собеседники телеканала выразили надежду, что встреча Трампа и Зеленского будет продуктивной после недели интенсивных усилий со стороны американских и украинских переговорщиков.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, он встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Трамп сказал в интервью Politico, что ожидает, что встреча "пройдет хорошо", но предупредил, что Зеленский "ничего не имеет, пока я не одобрю это".