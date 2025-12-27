Глава Єврокомісії долучиться до дзвінка Зеленського, Трампа і європейських лідерів

Між президентами США та України, а також європейськими лідерами в суботу відбудеться телефонна розмова – напередодні особистої зустрічі Володимира Зеленського й Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що перед зустріччю у Флориді Трамп і Зеленський проведуть телефонну розмову в суботу.

За словами речника Європейської комісії, у ній також візьме участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші європейські лідери (які саме – не уточнюється).

Президент України Володимир Зеленський напередодні підтвердив, що у неділю, 28 грудня, він зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

Трамп сказав в інтерв'ю Politico, що очікує, що зустріч "мине добре", але попередив, що Зеленський "нічого не має, поки я не схвалю це".