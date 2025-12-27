Глава Еврокомиссии присоединится к телефонному разговору Зеленского, Трампа и европейских лидеров

Между президентами США и Украины, а также европейскими лидерами в субботу состоится телефонный разговор – накануне личной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что перед встречей во Флориде Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор в субботу.

По словам представителя Европейской комиссии, в нем также примут участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры (кто именно – не уточняется).

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, он встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

Трамп сказал в интервью Politico, что ожидает, что встреча "пройдет хорошо", но предупредил, что Зеленский "ничего не имеет, пока я не одобря это".