Іспанія засудила обстріл РФ Києва як порушення міжнародного права

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес сказав, що російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України "мають припинитись".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Альбарес засудив масові атаки Росії на енергетичні об'єкти та житлові райони в Україні, внаслідок яких значна частина Києва та інших українських регіонів залишилась без електроенергії та опалення, а також призвели до загиблих і поранених.

"Ці атаки посилюють страждання цивільного населення і є порушенням міжнародного права. Вони мають припинитися", – додав очільник іспанського МЗС.

Він також написав, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну та "всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру".

За словами президента Володимира Зеленського, у ніч проти 27 грудня Росія запустила по Україні майже 500 дронів, значна кількість "Шахедів", також 40 ракет, зокрема "Кинджали".

Станом на зараз відомо про одного загиблого і понад 20 поранених людей у Києві.

У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України з боку Росії польська сторона піднімала бойову авіацію, а також тимчасово закрила аеропорти Жешува та Любліна.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що обстріл Росією українських міст у ніч проти суботи є частиною кампанії терору та ескалації.