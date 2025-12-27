Испания осудила обстрел РФ Киева как нарушение международного права

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины "должны прекратиться".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Альбарес осудил массовые атаки России на энергетические объекты и жилые районы в Украине, в результате которых значительная часть Киева и других украинских регионов осталась без электроэнергии и отопления, а также привели к погибшим и раненым.

"Эти атаки усиливают страдания гражданского населения и являются нарушением международного права. Они должны прекратиться", – добавил глава испанского МИД.

Он также написал, что Испания будет продолжать поддерживать Украину и "все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира".

По словам президента Владимира Зеленского, в ночь на 27 декабря Россия запустила по Украине почти 500 дронов, значительное количество "Шахедов", а также 40 ракет, в частности "Кинжалы".

На данный момент известно о одном погибшем и более 20 раненых в Киеве.

В связи с массированным ракетным обстрелом Украины со стороны России польская сторона поднимала боевую авиацию, а также временно закрыла аэропорты Жешува и Люблина.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что обстрел Россией украинских городов в ночь на субботу является частью кампании террора и эскалации.