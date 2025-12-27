Зеленский перед встречей с Трампом посетит Канаду

Президент Владимир Зеленский в субботу встретится с премьер-министром Канады Марком Карни по пути в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в беседе с журналистами.

Зеленский подтвердил, что уже находится на пути во Флориду, где в воскресенье должен провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

"На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы, обсудим все вопросы, проинформируем, обменяемся деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки", – добавил он.

Зеленский также сказал, что во время разговора в субботу поднимет "сенситивные вопросы", которые содержатся в документах.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, он встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

Трамп сказал в интервью Politico, что ожидает, что встреча "пройдет хорошо", но предупредил, что Зеленский "ничего не имеет, пока я не одобрю это".